Козелков Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиПосле 1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1936
Дочь: Галина Петровна
Мать ребёнка: Козелкова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
После 1936
Дочь: Тамара Петровна
Мать ребёнка: Козелкова Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
После 1936
Мать ребёнка: Козелкова Прасковья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1946