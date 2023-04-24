Козелков Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козелков Пётр Фёдорович

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Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

После 1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1916 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1936

Дочь: Галина Петровна

Мать ребёнка: Козелкова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
После 1936

Дочь: Тамара Петровна

Мать ребёнка: Козелкова Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
После 1936

Сын: Козелков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Козелкова Прасковья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козелкова Прасковья Филипповна

Смерть
После 1946
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