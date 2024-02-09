Иванова (Разваляева) Иулиания Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Восприемник
12.07.1897 ст.
У Агрипины Григорьевны Антновой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 38-52 8.
Бракосочетание
05.10.1898 ст.
Поручители по жениху: крестьянин села Лазаревского ? ? Михайлов, деревни Четской Лаврентий Яковлевич Иванов и Феофан Иванов. Поручители по невесте: села Лазаревского крестьянин Евдоким Васильев, Алек... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 120-159 36
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.
Сын: Иванов Димитрий Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.404 1-52 41
Рождение ребёнка
30.03.1904 ст.
Дочь: Иванова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич
Имя матери указано как Ульяна. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.159 1-79а 24.
Рождение ребёнка
03.11.1908 ст.
Дочь: Иванова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.185 1-90 77.
Восприемник
27.02.1911 ст.
У Иулианы Алексеевны Цаплиной. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 10.
Рождение ребёнка
29.01.1912 ст.
Дочь: Иванова Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 1-47 8.
Рождение ребёнка
28.12.1915
Дочь: Иванова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич
+ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.532 85-118 2.
Смерть
Неизвестно