Иванова (Разваляева) Иулиания Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Разваляева) Иулиания Андреевна

Место рождения

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Разваляев Андрей Васильевич

Мать: Разваляева Феодосия Кирилловна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Восприемник
12.07.1897 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Агрипины Григорьевны Антновой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 38-52 8.
Бракосочетание
05.10.1898 ст.

Муж: Иванов Василий Савельевич

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Поручители по жениху: крестьянин села Лазаревского ? ? Михайлов, деревни Четской Лаврентий Яковлевич Иванов и Феофан Иванов. Поручители по невесте: села Лазаревского крестьянин Евдоким Васильев, Алек... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1899 ст.

Сын: Иванов Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 120-159 36
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.

Сын: Иванов Димитрий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.404 1-52 41
Рождение ребёнка
30.03.1904 ст.

Дочь: Иванова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
Имя матери указано как Ульяна. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.159 1-79а 24.
Рождение ребёнка
03.11.1908 ст.

Дочь: Иванова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.185 1-90 77.
Восприемник
27.02.1911 ст.
У Иулианы Алексеевны Цаплиной. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 10.
Рождение ребёнка
29.01.1912 ст.

Дочь: Иванова Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 1-47 8.
Рождение ребёнка
28.12.1915

Дочь: Иванова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Савельевич

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
+ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.532 85-118 2.
Смерть
Неизвестно
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