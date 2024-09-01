Никандр Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикандр Федотов

Никандр Федотов

Место рождения

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.02.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
10.03.1840

Сын: Алексей Никандров

Мать ребёнка: не указана

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1842

Дочь: Анисия Никандрова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
05.02.1861
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.