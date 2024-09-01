Никандр Федотов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.02.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
10.03.1840
Сын: Алексей Никандров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1842
Дочь: Анисия Никандрова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Смерть
05.02.1861
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия