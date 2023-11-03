(Красноусова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Красноусова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Красноусов Спиридон Иванов

Мать: Красноусова Матрона Михайлова

Смерть
1875
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