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(Красноусова) Мария
(Красноусова) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Дата смерти
1875
Пол
Женский
Отец
Красноусов Спиридон Иванов
Мать
Красноусова Матрона Михайлова
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Красноусов Спиридон Иванов
Мать:
Красноусова Матрона Михайлова
Смерть
1875
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