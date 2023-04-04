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Сорокина Елена Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

21.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Сорокин Лукьян Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Бракосочетание
До 1848

Муж: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сорокин Гаврила Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сорокин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
19.07.1855

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1858

Сын: Сорокин-Яшин Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1860

Сын: Сорокин Гаврила Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.11.1860
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
23.11.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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