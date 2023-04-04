Сорокина Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти21.11.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Сорокин Лукьян Трофимович
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сорокин Гаврила Трофимович
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
19.07.1855
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
20.01.1858
Сын: Сорокин-Яшин Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
20.07.1860
Сын: Сорокин Гаврила Трофимович
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.11.1860
Похороны
23.11.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область