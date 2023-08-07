Власий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Алексей Григорьевич

Мать: Татьяна Афанасьева

Бракосочетание
27.04.1849

Жена: Александра Андреенва

Рождение ребёнка
01.06.1850

Сын: Гаврила Власович

Мать ребёнка: Александра Андреенва

Рождение ребёнка
1851

Сын: Иван Власович

Мать ребёнка: Александра Андреенва

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно