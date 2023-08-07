Власий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Алексей Григорьевич
Мать: Татьяна Афанасьева
Бракосочетание
27.04.1849
Жена: Александра Андреенва
Рождение ребёнка
01.06.1850
Сын: Гаврила Власович
Мать ребёнка: Александра Андреенва
Рождение ребёнка
1851
Сын: Иван Власович
Мать ребёнка: Александра Андреенва
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно