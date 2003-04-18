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Чолудаева Айтана Александровна
Чолудаева Айтана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.2003
Пол
Женский
Отец
Чолудаев Александр Зулаевич
1966 г.р.
Мать
Чолудаева Алтн Джоржиевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2003
Отец:
Чолудаев Александр Зулаевич
Мать:
Чолудаева Алтн Джоржиевна
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