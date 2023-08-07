Татьяна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мирон Яковлевич

Мать: Марфа Еремеевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно