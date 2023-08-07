Татьяна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Мирон Яковлевич
Мать: Марфа Еремеевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно