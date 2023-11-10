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Ионков Павел

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1982

Отец: Ионков Александр

Мать: Ионкова Вера

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
16.11.2004

Жена: Ионкова Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионкова Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионкова Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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