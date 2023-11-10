Ионков Павел
Место рождения
Дата рождения21.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1982
Отец: Ионков Александр
Мать: Ионкова Вера
Бракосочетание
16.11.2004
Жена: Ионкова Ольга
Рождение ребёнка
28.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионкова Ольга
Рождение ребёнка
30.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионкова Ольга