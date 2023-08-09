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Лосев Алексей Ильич

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Место рождения

Исакогорка, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.10.1918

Дата смерти

24.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918

Отец: Лосев Илья Алексеевич

Мать: Лосева Павла Григорьевна

Исакогорка, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.08.1952

Дочь: Фролова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Лосева Екатерина Иосифовна

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Екатерина Иосифовна

Смерть
24.09.1982
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область