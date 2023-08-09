Лосев Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения28.10.1918
Дата смерти24.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
Отец: Лосев Илья Алексеевич
Мать: Лосева Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
10.08.1952
Дочь: Фролова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Лосева Екатерина Иосифовна
Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1982
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область