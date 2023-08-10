Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Боталов Валерий Яковлевич
Боталов Валерий Яковлевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1954
Пол
Мужской
Отец
Боталов Яков Семенович
1928 г.р.
Мать
Боталова Анастасия Степановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1954
Отец:
Боталов Яков Семенович
Мать:
Боталова Анастасия Степановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь