Королькова Ф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Ф.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Корольков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Корольков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Корольков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Корольков Василий Иванович

Букино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Корольков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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