Королькова Ф.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Корольков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Корольков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Корольков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Корольков Василий Иванович
Букино, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Корольков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно