Зверев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти05.01.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Зверев Михаил Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Зверева (Макерова) Алефтина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.11.1937
Сын: Зверев Юрий Иванович
Мать ребёнка: Зверева (Макерова) Алефтина Дмитриевна
Смерть
05.01.1944