Зверев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

05.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зверев Михаил Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Зверев Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Зверева (Макерова) Алефтина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Зверев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Зверева (Макерова) Алефтина Дмитриевна

Смерть
05.01.1944

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