Крайнова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнова Александра Васильевна

Крайнова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно