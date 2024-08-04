Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Федора Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Смерть
Неизвестно