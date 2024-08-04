Агафья Григорьевна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Федора Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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