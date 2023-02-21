Траченко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Траченко Сергей Фролович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Траченко Сергей Фролович

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Траченко Сергей Фролович

Смерть
1985
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