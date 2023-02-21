Траченко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Траченко Сергей Фролович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Траченко Сергей Фролович
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985