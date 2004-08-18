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Казанкин Максим Николаевич

Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

18.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2004

Отец: Елизаров Валерий Викторович

Мать: Казанкина Антонина Николаевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область