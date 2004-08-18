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Казанкин Максим Николаевич
Казанкин Максим Николаевич
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Место рождения
Никольск
, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
18.08.2004
Пол
Мужской
Отец
Елизаров Валерий Викторович
1959 г.р.
Мать
Казанкина (Моргачева) Антонина Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2004
Отец:
Елизаров Валерий Викторович
Мать:
Казанкина Антонина Николаевна
Никольск
, Никольский муниципальный район, Пензенская область
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