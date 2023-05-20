Липкина Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипкина Татьяна Семеновна

Липкина Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Липкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Липкин Егор Иванович

Отец ребёнка: Липкин Иван Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Липкина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Липкин Иван Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Липкина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Липкин Иван Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно