Липкина Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Липкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Липкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Липкин Егор Иванович
Отец ребёнка: Липкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Липкина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Липкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Липкина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Липкин Иван Сергеевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно