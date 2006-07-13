Толмачев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмачев Владимир Николаевич

Толмачев Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1958

Дата смерти

13.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1958

Отец: Толмачев Николай Федорович

Мать: Толмачева Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Толмачев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Толмачева Лилия Альбертовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
05.07.1985

Дочь: Давыдова Арина Владимировна

Мать ребёнка: Толмачева Лилия Альбертовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.07.1986

Дочь: Толмачева Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Толмачева Лилия Альбертовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
13.07.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close