Толмачев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1958
Дата смерти13.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1958
Рождение ребёнка
1984
Сын: Толмачев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Толмачева Лилия Альбертовна
Рождение ребёнка
05.07.1985
Дочь: Давыдова Арина Владимировна
Мать ребёнка: Толмачева Лилия Альбертовна
Рождение ребёнка
30.07.1986
Дочь: Толмачева Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Толмачева Лилия Альбертовна
Смерть
13.07.2006