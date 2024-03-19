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Голец Иван

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Место рождения

Украинская ССР, Николаевская обл., Казанковский р-н, с. Ново-Григорьевка

Дата рождения

Вычислено 20.06.1926

Дата смерти

09.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1895 г.р.

Мать

Вычислено 1900 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 20.06.1926

Отец: Голец Николай

Мать: Голец Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голец (Дедух) Любовь

Военная служба
С 1941 по 1945
мл. лейтенант мл. лейтенант, командир взвода 121 отдельного мостостроительного батальона 9 гв. армии
Военная награда
17.09.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
21.03.1954

Сын: Голец Николай

Мать ребёнка: Голец (Дедух) Любовь

Рождение ребёнка
30.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голец (Дедух) Любовь

Смерть
09.12.1983
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени

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