Голец Иван
Место рожденияУкраинская ССР, Николаевская обл., Казанковский р-н, с. Ново-Григорьевка
Дата рожденияВычислено 20.06.1926
Дата смерти09.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 20.06.1926
Отец: Голец Николай
Мать: Голец Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голец (Дедух) Любовь
Военная служба
С 1941 по 1945
мл. лейтенант мл. лейтенант, командир взвода 121 отдельного мостостроительного батальона 9 гв. армии
Военная награда
17.09.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
21.03.1954
Сын: Голец Николай
Мать ребёнка: Голец (Дедух) Любовь
Рождение ребёнка
30.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голец (Дедух) Любовь
Смерть
09.12.1983
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени