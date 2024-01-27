Егоров Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1989

Отец: Егоров Петр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.2014

Дочь: Захарова Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.2015

Сын: Егоров Макар Николаевич

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Рождение ребёнка
23.12.2018

Дочь: Егорова Алиса Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.2020

Сын: Егоров Мирон Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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