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Егор Пименов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Пимен Герасимов (Ич)

Мать: Степанида Васильева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Матрена Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Иванова (Вна)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Авдотья Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Иванова (Вна)

Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1850

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