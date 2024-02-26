Егор Пименов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Пимен Герасимов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Матрена Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Авдотья Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Иванова (Вна)
Смерть
1850