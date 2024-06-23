Голощапова (Панова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нисковских Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Голощапов Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1972
Сын: Голощапов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Голощапов Иван Семёнович