Голощапова (Панова) Любовь Николаевна 11.08.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голощапова (Панова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нисковских Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Голощапов Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
01.02.1972

Сын: Голощапов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Голощапов Иван Семёнович

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