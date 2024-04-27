Кораблев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кораблев Николай Иванович
Мать: Кораблева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кораблева Манеф\а
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кораблев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Кораблева Манеф\а
Теньково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно