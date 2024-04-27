Кораблев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кораблев Николай Иванович

Мать: Кораблева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кораблева Манеф\а

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кораблев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Кораблева Манеф\а

Теньково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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