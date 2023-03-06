Ковалев Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1920
Дочь: Ковалева Вера Федоровна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Гаврииловна
Место жительства
До 1920
Крестьянин деревни Ломакиной Юровской волости Трубчевского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно