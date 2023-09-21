Кривцова (Левицкая) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривцова (Левицкая) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Кривцов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Кривцов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривцов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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