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Фомина Милана Андреевна
Фомина Милана Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.2012
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Фомина (Пруткова) Татьяна Алексеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2012
Отец: не указан
Мать:
Фомина Татьяна Алексеевна
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