Вайтин Вайта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайтин Вайта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1925

Сын: Вайтин Василий Войтович (Вайтинович)

Мать ребёнка: Валишена Алепа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валишена Алепа

Смерть
Неизвестно
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