Шестминцев - Шешминцов Родион Семенов
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смерти07.02.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Шестминцев Семен Поликарпов
Мать: Шестминцева Наталья
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: Шестминцева Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Гордеева Пелагея Родионова
Мать ребёнка: Шестминцева Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Чиркова Агафья Родионова
Мать ребёнка: Шестминцева Марфа Сидорова
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Шестминцева Марфа Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1882 ст.