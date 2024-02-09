Шестминцев - Шешминцов Родион Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестминцев - Шешминцов Родион Семенов

Шестминцев - Шешминцов Родион Семенов

Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

07.02.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Шестминцев Семен Поликарпов

Мать: Шестминцева Наталья

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Шестминцев Иван Родионов

Мать ребёнка: Шестминцева Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Гордеева Пелагея Родионова

Мать ребёнка: Шестминцева Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Чиркова Агафья Родионова

Мать ребёнка: Шестминцева Марфа Сидорова

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Шестминцев Петр Родионов

Мать ребёнка: Шестминцева Марфа Сидорова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестминцева Марфа Сидорова

Смерть
07.02.1882 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close