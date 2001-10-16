Саберова (Алимова) Рǝшидǝ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саберова (Алимова) Рǝшидǝ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1947

Дата смерти

16.10.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1982 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1947

Отец: Алимов Аббяс

Мать: Алимова Амина

Рождение ребёнка
17.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Мухаррям

Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
25.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Мухаррям

Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
29.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саберов Мухаррям

Большое Рыбушкино,ул.Комсомольская
Рождение ребёнка
01.05.1982

Дочь: Зǝкия

Отец ребёнка: Саберов Мухаррям

Смерть
16.10.2001
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