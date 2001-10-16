Саберова (Алимова) Рǝшидǝ
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1947
Дата смерти16.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1947
Отец: Алимов Аббяс
Мать: Алимова Амина
Рождение ребёнка
17.02.1970
Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
25.08.1973
Большое Рыбушкино, Россия
Рождение ребёнка
29.03.1980
Большое Рыбушкино,ул.Комсомольская
Рождение ребёнка
01.05.1982
Дочь: Зǝкия
Отец ребёнка: Саберов Мухаррям
Смерть
16.10.2001