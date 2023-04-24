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Бешанова Лилия Равильевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1964

Отец: Шакуров Равиль Шакурович

Мать: Шакурова Гульнур Бариевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.08.1990

Муж: Бешанов Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
30.12.1990

Дочь: Бешанова Юлия Вячеславовна

Отец ребёнка: Бешанов Вячеслав Геннадьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1997

Сын: Бешанов Илья Вячеславович

Отец ребёнка: Бешанов Вячеслав Геннадьевич

Москва, город федерального значения Москва
Никах
06.07.2017

Муж: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Мечеть Бурнай
Бракосочетание
26.06.2019

Муж: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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