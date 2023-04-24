Бешанова Лилия Равильевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1964
Бракосочетание
04.08.1990
Рождение ребёнка
30.12.1990
Дочь: Бешанова Юлия Вячеславовна
Отец ребёнка: Бешанов Вячеслав Геннадьевич
Рождение ребёнка
13.08.1997
Сын: Бешанов Илья Вячеславович
Отец ребёнка: Бешанов Вячеслав Геннадьевич
Никах
06.07.2017
Муж: не указан
Мечеть Бурнай
Бракосочетание
26.06.2019
Муж: не указан