Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
1836
Причислен из крестьян Кемского уезда
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михайло Федорович
Мать ребёнка: Настасья Степановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Настасья Степановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Настасья Степановна
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Степановна
Смерть
Неизвестно