Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
1836
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Причислен из крестьян Кемского уезда
Рождение ребёнка
1840

Сын: Михайло Федорович

Мать ребёнка: Настасья Степановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Настасья Степановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Настасья Степановна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Степановна

Смерть
Неизвестно
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