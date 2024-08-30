Цыцарев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыцарев Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цыцарева) Ксения Викторовна
Мать ребёнка: (Цыцарева) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цыцарева) Тамара Викторовна
Мать ребёнка: (Цыцарева) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Цыцарева) Татьяна