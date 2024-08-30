Цыцарев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыцарев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыцарев Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цыцарева) Ксения Викторовна

Мать ребёнка: (Цыцарева) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цыцарева) Тамара Викторовна

Мать ребёнка: (Цыцарева) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Цыцарева) Татьяна

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