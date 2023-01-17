Хабаров Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабаров Фёдор Андреевич

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Место рождения

Певек, Певек, Чукотский автономный округ

Дата рождения

12.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1952

Отец: Легович Андрей Владимирович

Мать: Легович Зинаида Ивановна

Певек, Певек, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
18.05.1973

Дочь: Хабарова (gottfried) Светлана Фёдоровна

Мать ребёнка: Готфрид Ирина

Рождение ребёнка
15.06.1975

Дочь: Хабарова (gottfried) Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Готфрид Ирина

Рождение ребёнка
06.08.1978

Сын: Хабаров (gottfried) Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Готфрид Ирина

Рождение ребёнка
06.10.1987

Сын: Хабаров Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Хабарова Валентина

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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