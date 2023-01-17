Хабаров Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1952
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1952
Рождение ребёнка
18.05.1973
Дочь: Хабарова (gottfried) Светлана Фёдоровна
Мать ребёнка: Готфрид Ирина
Рождение ребёнка
15.06.1975
Дочь: Хабарова (gottfried) Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Готфрид Ирина
Рождение ребёнка
06.08.1978
Сын: Хабаров (gottfried) Евгений Фёдорович
Мать ребёнка: Готфрид Ирина
Рождение ребёнка
06.10.1987
Сын: Хабаров Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Хабарова Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно