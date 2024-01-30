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Петров Игорь Николаевич
Петров Игорь Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Дата смерти
2012
Пол
Мужской
Отец
Петров Николай Иванович
Мать
Петрова Александра Алексеевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Петров Николай Иванович
Мать:
Петрова Александра Алексеевна
Смерть
2012
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