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Петров Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Петров Николай Иванович

Мать: Петрова Александра Алексеевна

Смерть
2012
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