Цыганова Феврония Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1896
Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович
Рождение ребёнка
07.10.1902
Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович
Рождение ребёнка
20.06.1911
Сын: Цыганов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович
Рождение ребёнка
23.07.1914
Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область