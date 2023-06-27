Цыганова Феврония Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова Феврония Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1896

Сын: Цыганов Иван Петрович

Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.10.1902

Сын: Цыганов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.06.1911

Сын: Цыганов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.07.1914

Сын: Цыганов Борис Петрович

Отец ребёнка: Цыганов Петр Карпович

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Петр Карпович

Смерть
1950
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область