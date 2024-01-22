Арефьев Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефьев Иван Григорьевич

Арефьев Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Арефьев Григорий Никитич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close