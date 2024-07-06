Забродин Ефим Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти27.04.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Забродин Давид Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забродина Белобородова Александра Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1920
Сын: Забродин Евгений Ефимович
Мать ребёнка: Забродина Галина(Елена) Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Забродин Иннокентий Ефимович
Мать ребёнка: Забродина Галина(Елена) Васильевна
Смерть
27.04.1938