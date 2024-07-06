Забродин Ефим Давидович 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Забродин Ефим Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

27.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Забродин Давид Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забродина Белобородова Александра Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1920

Сын: Забродин Евгений Ефимович

Мать ребёнка: Забродина Галина(Елена) Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Забродин Иннокентий Ефимович

Мать ребёнка: Забродина Галина(Елена) Васильевна

Смерть
27.04.1938

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