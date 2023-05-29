Гиренко Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиренко Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гиренко Никита

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапенков Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Потапенков Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Потапенков Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Тихонович

Отец ребёнка: Потапенков Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Тихонович

Отец ребёнка: Потапенков Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапенков Тихон

Смерть
Неизвестно