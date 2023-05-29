Гиренко Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гиренко Никита
Мать: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапенков Пётр Тихонович
Отец ребёнка: Потапенков Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Потапенков Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Тихонович
Отец ребёнка: Потапенков Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Тихонович
Отец ребёнка: Потапенков Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапенков Тихон
Смерть
Неизвестно