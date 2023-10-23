Морозов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1982

Отец: Морозов Николай Алексеевич

Мать: Мылюева Валентина Новомировна

Рождение ребёнка
07.01.2010

Сын: Морозов Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.2011

Сын: Морозов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2017

Сын: Морозов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.2022

Дочь: Морозова Елизавета Алексеевича

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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