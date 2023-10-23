Морозов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1982
Рождение ребёнка
07.01.2010
Сын: Морозов Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2011
Сын: Морозов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.2022
Дочь: Морозова Елизавета Алексеевича
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности