Шпилева Фекла Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпилева Фекла Стефановна

Шпилева Фекла Стефановна

Место рождения

д. Болванова, Фатежской округи, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Александр С 1799 Года

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Шпилева) Федосья

Отец ребёнка: Шпилев Александр С 1799 Года

Рождение ребёнка
1796

Сын: Шпилев Тихон

Отец ребёнка: Шпилев Александр С 1799 Года

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Шпилева) Ульяна

Отец ребёнка: Шпилев Александр С 1799 Года

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.