Шпилева Фекла Стефановна
Место рожденияд. Болванова, Фатежской округи, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Шпилева) Федосья
Отец ребёнка: Шпилев Александр С 1799 Года
Рождение ребёнка
1796
Сын: Шпилев Тихон
Отец ребёнка: Шпилев Александр С 1799 Года
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Шпилева) Ульяна
Отец ребёнка: Шпилев Александр С 1799 Года
Смерть
Неизвестно