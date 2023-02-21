Бунакова (Ушакова) Орина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Ушакова) Орина

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Место рождения

Сретенское

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Сретенское
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Катырева Василиса

Отец ребёнка: Бунаков Антон

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бунаков Антон

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Бунаков Антон

Рождение ребёнка
1744

Сын: Бунаков Сергей

Отец ребёнка: Бунаков Антон

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Бунаков Антон

Смерть
Неизвестно
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