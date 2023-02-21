Бунакова (Ушакова) Орина
Место рожденияСретенское
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Сретенское
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Катырева Василиса
Отец ребёнка: Бунаков Антон
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бунаков Антон
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Бунаков Антон
Рождение ребёнка
1744
Сын: Бунаков Сергей
Отец ребёнка: Бунаков Антон
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Бунаков Антон
Смерть
Неизвестно