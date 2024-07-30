Корнеева Елизавета Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Елизавета Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1989

Отец: Евсеев Игорь Николаевич

Мать: Ласая Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородицкий Дмитрий Борисович

Развод
Неизвестно

Муж: Корнеев Павел Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Павел Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Павел Юрьевич

Рождение ребёнка
07.05.2017

Дочь: Богородицкая Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Борисович

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