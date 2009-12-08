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Саночкин Степан Андреевич
Саночкин Степан Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.2009
Пол
Мужской
Отец
Саночкин Андрей Ввсильевич
Мать
Саванникова Елена Анатольевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2009
Отец:
Саночкин Андрей Ввсильевич
Мать:
Саванникова Елена Анатольевна
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