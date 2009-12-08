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Саночкин Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2009

Отец: Саночкин Андрей Ввсильевич

Мать: Саванникова Елена Анатольевна

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