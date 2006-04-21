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Шабалин Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2006

Отец: Шабалин Владимир Сергеевич

Мать: Шабалина Нина Геннадьевна

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