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Шабалин Иван Владимирович
Шабалин Иван Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.2006
Пол
Мужской
Отец
Шабалин Владимир Сергеевич
1974 г.р.
Мать
Шабалина Нина Геннадьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2006
Отец:
Шабалин Владимир Сергеевич
Мать:
Шабалина Нина Геннадьевна
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