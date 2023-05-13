Анна Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Филаретовна

Отец ребёнка: Филарет Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Филаретович

Отец ребёнка: Филарет Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Филаретович

Отец ребёнка: Филарет Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермил Филаретович

Отец ребёнка: Филарет Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филарет Фёдорович

Смерть
Неизвестно