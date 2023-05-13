Анна Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Филаретовна
Отец ребёнка: Филарет Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Филаретович
Отец ребёнка: Филарет Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Филаретович
Отец ребёнка: Филарет Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермил Филаретович
Отец ребёнка: Филарет Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филарет Фёдорович
Смерть
Неизвестно