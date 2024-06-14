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Яхнев Петр Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яхнев Никита Пиманович

Мать: Яхнева Мавра Афанасьевна

Рождение ребёнка
08.03.1968

Дочь: Шахова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Яхнева Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
15.01.1971

Дочь: Желтухина Светлана Петровна

Мать ребёнка: Яхнева Лидия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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