Яхнев Петр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яхнев Никита Пиманович
Мать: Яхнева Мавра Афанасьевна
Рождение ребёнка
08.03.1968
Дочь: Шахова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Яхнева Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
15.01.1971
Дочь: Желтухина Светлана Петровна
Мать ребёнка: Яхнева Лидия Семеновна
Смерть
Неизвестно