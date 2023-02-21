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Ксения
Ксения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефим
Мать
Не указана
Муж
Трифон
Дети
Федот
1795 г.р.
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын:
Федот
Отец ребёнка:
Трифон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Трифон
Смерть
Неизвестно
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