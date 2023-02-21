Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1795 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Федот

Отец ребёнка: Трифон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон

Смерть
Неизвестно
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