Козмин Николай Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смерти1861 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.
Отец: Кузьмин (козмин) Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Козмина Анна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Козмин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Козмина Анна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Козмина Анна
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна
Мать ребёнка: Козмина Анна
с. Кулешовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козмина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козмина Анна
Смерть
1861 ст.