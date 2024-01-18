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Козмин Николай Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: Кузьмин (козмин) Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Козмина Анна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Козмин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Козмина Анна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Козмина Анна

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна

Мать ребёнка: Козмина Анна

с. Кулешовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмин Мирон Николаевич

Мать ребёнка: Козмина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козмина Анна

Смерть
1861 ст.
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