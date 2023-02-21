Чегодаев Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чегодаев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1906 ст.

Сын: Чегодаев Пётр Петрович

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Сергеевна

Ботьма, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1911 ст.

Дочь: Чегодаева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Сергеевна

Ботьма, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Анна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Ботьма, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
После 1912
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