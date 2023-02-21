Чегодаев Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чегодаев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
31.12.1911 ст.
Дочь: Чегодаева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чегодаева Анна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912